Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehirli gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti

        Eskişehirli gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti

        Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Eskişehirli gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti

        Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, Mukaddes Emanetler Sergisi’ni ziyaret etti.

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Gençlik Merkezi, gençlere yönelik kültürel ve manevi programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez üyesi gençler, kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi’ni gezdi. Sergide yer alan emanetleri yakından inceleyen gençler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi edindi.

        İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, gençlerin tarihi ve manevi mirası tanımalarına yönelik etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        Dev rüzgar türbini kanadı trafiği yavaşlattı
        Dev rüzgar türbini kanadı trafiği yavaşlattı
        Büyükşehirden yüzme öğrenmek isteyenlere fırsat
        Büyükşehirden yüzme öğrenmek isteyenlere fırsat
        Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor
        Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor
        Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı
        Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı
        Eskişehir'de otomobilin drift anı kamerada
        Eskişehir'de otomobilin drift anı kamerada
        Eskişehir'de bir haftada 248 gıda ve yem işletmesi denetlendi
        Eskişehir'de bir haftada 248 gıda ve yem işletmesi denetlendi