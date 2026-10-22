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        Eskişehir'de bir haftada 248 gıda ve yem işletmesi denetlendi

        Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık kontrollerde, kurallara uymadığı belirlenen 3 işletmeye toplam 343 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir haftada 248 gıda ve yem işletmesi denetlendi

        Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık kontrollerde, kurallara uymadığı belirlenen 3 işletmeye toplam 343 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1521 Ekim 2026 tarihli haftalık denetim raporu yayımlandı. Paylaşılan verilere göre, il genelinde risk esaslı 248 gıda ve yem işletmesi denetlenirken, incelemeler doğrultusunda 6 adet numune alımı yapıldı.

        Gerçekleştirilen denetimler sonucunda mevzuata uygun hareket etmeyen işletmelere yönelik 3 idari yaptırım kararı alınırken, toplamda 343 bin 470 TL para cezası kesildi. Ekipler ayrıca uygunsuzluk tespit edilen 2 ürün hakkında imha, 1 ürün hakkında ise toplatma kararı verdi.

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        Aynı dönem içerisinde kent genelinde gıda ve tarım ürünlerine yönelik yürütülen dış ticaret kontrollerinde ise 57 ithalat ve 195 ihracat işleminin tamamlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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