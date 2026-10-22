Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin performansı değerlendirildi
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül ayı değerlendirme toplantısında, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül ayı değerlendirme toplantısında, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın katılımıyla, Başhekim Uzm. Dr. Erkan Duman koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya il genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimleri katıldı.
Toplantıda, acil sağlık hizmetlerine ilişkin performans verileri değerlendirildi.
Hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve birimler arası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde duruldu.
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