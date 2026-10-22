Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Elif Mavi'nin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi

        Elif Mavi'nin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi

        ESKİŞEHİR'de otomobiliyle çarptığı Elif Mavi Avli'nin (3) ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamesinde, Bilgesoy için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Elif Mavi'nin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi

        ESKİŞEHİR’de otomobiliyle çarptığı Elif Mavi Avli’nin (3) ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamesinde, Bilgesoy için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaza, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy’un kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ve 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli’ye çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, kurtarılamadı. Annesi de kazada hafif yaralandı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülere göre; otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli'nin feryat ettiği anlar yer aldı. Ayrıca kazada Elif Mavi Avli'nin otomobilin altında 14 metre sürüklendiği tespit edildi.

        REKLAM

        EV HAPSİNE İTİRAZ EDİLDİ

        Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy'a, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. 8 Eylül'de yeniden gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

        SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında iddianame düzenlenerek 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. İddianamede; trafik kazası tespit tutanağında sürücü Bilgesoy’un kusurlu olduğu, yayaların ise kusuru bulunmadığı belirtilirken, 4 Eylül'deki bilirkişi raporunda tam tersi tespitlerde bulunduğu belirterek, Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi. Gelen raporda, sürücü Bilgesoy’un dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurlu olduğu tespitine yer verilirken, ölen Elif Mavi ve yaralanan annesinin kusuru bulunmadığı kaydedildi.

        REKLAM

        'BİR ANDA KIZ ÇOCUĞUNU GÖRDÜM'

        Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; tutuklu olan sanık Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık ifadesinde kaza anında hızının yavaş olduğunu öne süren Bilgesoy’un, "Bir araç bana yol verdi ve yavaş bir şekilde geçişe başladım. Devam ettiğimde bir anda kız çocuğunu gördüm. Aracı sağa doğru kırdım ancak çocuk önüme doğru koştu ve kaza meydana geldi" dedi. Kamera görüntülerinde çarpma anında ve hemen öncesinde hızlandığının sorulması üzerine Bilgesoy, "Ben o 5-10 saniyelik kısmı hatırlamıyorum. Çocuk bir anda yola çıkınca aracı kurtarmak için sağa doğru kırdım. Kazadan dolayı pişmanım" cevabı verdiği öğrenildi. Bilgesoy, kasım ayında hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin performansı değerlendirildi
        Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin performansı değerlendirildi
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Direğe çarpı...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Direğe çarpı...
        Eskişehir'de 9 aile hekimliği birimli sağlık merkezi ve 112 istasyonu inşa...
        Eskişehir'de 9 aile hekimliği birimli sağlık merkezi ve 112 istasyonu inşa...
        Eskişehir'de uygulama anaokulundaki eğitim çalışmaları incelendi
        Eskişehir'de uygulama anaokulundaki eğitim çalışmaları incelendi
        Eskişehir'de gıda ve yem işletmelerine yönelik 248 denetim gerçekleştirildi
        Eskişehir'de gıda ve yem işletmelerine yönelik 248 denetim gerçekleştirildi
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı