AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan 100 Eskişehirspor taraftarına kombine hediyesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor sevgisini anlatan videolarını sosyal medyada paylaşan 100 taraftara kombine hediye edeceğini bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, taraftarları Eskişehirspor formalarını giyerek takım sevgilerini birkaç cümleyle anlatan videolar çekmeye davet etti.

Videoların "#BirKoltukDaOna" etiketiyle paylaşılmasını ve kendisinin etiketlenmesini isteyen Hatipoğlu, Eskişehirspor sevgisini en etkili ve güzel şekilde anlatan 100 taraftara kombine hediye edileceğini belirtti.

Hatipoğlu, kampanyanın 23 Ekim Cuma günü sona ereceğini ifade ederek, kombinelerin 24 Ekim Cumartesi günü kazanan taraftarlara teslim edileceğini kaydetti.

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Eskişehirspor'un yalnızca bir futbol takımı olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, kulübün şehrin gururu ve ortak sevdası olduğunu ifade ederek taraftarı kampanyaya katılmaya çağırdı.