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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Milyonluk aracın sahibi olan asgari ücretli işçi Türkiye fiyatı 8-9 milyon TL olan otomobilin V8 motorunu asgari ücretle beslemeye çalışıyor 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan 850 bin liraya satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor Müteahhit sanılan asansör işçisi olan Velat Ceylan; "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor, hâlbuki asgari ücretle çalışıp bu arabayı yürütebilmek için arkadaşımla aynı evi paylaşıyor, yemeğimden bile kısıyorum"

        Milyonluk aracın sahibi olan asgari ücretli işçi Türkiye fiyatı 8-9 milyon TL olan otomobilin V8 motorunu asgari ücretle beslemeye çalışıyor 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan 850 bin liraya satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor Müteahhit sanılan asansör işçisi olan Velat Ceylan; "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor, hâlbuki asgari ücretle çalışıp bu arabayı yürütebilmek için arkadaşımla aynı evi paylaşıyor, yemeğimden bile kısıyorum"

        Irak'tan getirttiği, Türkiye piyasasındaki değeri 89 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle 12 yıllık çocukluk hayalini gerçekleştiren Eskişehirli 33 yaşındaki asgari ücretli inşaat işçisi Velat Ceylan, bu devasa aracı çalıştırıp yürütebilmek adına arkadaşlarıyla aynı evi paylaşıyor, yemek masraflarından dahi kesinti yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Milyonluk aracın sahibi olan asgari ücretli işçi Türkiye fiyatı 8-9 milyon TL olan otomobilin V8 motorunu asgari ücretle beslemeye çalışıyor 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan 850 bin liraya satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor Müteahhit sanılan asansör işçisi olan Velat Ceylan; "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor, hâlbuki asgari ücretle çalışıp bu arabayı yürütebilmek için arkadaşımla aynı evi paylaşıyor, yemeğimden bile kısıyorum"

        Irak'tan getirttiği, Türkiye piyasasındaki değeri 89 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle 12 yıllık çocukluk hayalini gerçekleştiren Eskişehirli 33 yaşındaki asgari ücretli inşaat işçisi Velat Ceylan, bu devasa aracı çalıştırıp yürütebilmek adına arkadaşlarıyla aynı evi paylaşıyor, yemek masraflarından dahi kesinti yapıyor.

        Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye'de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor. Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.

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        Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

        "Gündelik hayatta da kullanıyorum, yemekten kısıyorum"

        Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

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        "Türkiye fiyatı 89 milyon lira"

        Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 89 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara 'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum; 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" diye konuştu.

        "Beni varlıklı sanıyorlar"

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        Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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