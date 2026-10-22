Büyükşehirden yüzme öğrenmek isteyenlere fırsat

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve yetişkinleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek "Yüzme Bilmeyenler Eğitimi" için online kayıtlar, 27 Ekim Salı günü saat 09.00’da başlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve sporu toplumun her kesimine yaymak amacıyla düzenlediği eğitim programlarıyla vatandaşlara yeni fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, yüzme öğrenmek isteyen 517 yaş arası çocuklar ile yetişkinlere yönelik "Yüzme Bilmeyenler Eğitimi" için başvuru süreci başlıyor. Her yaştan Eskişehirlinin yüzme becerisi kazanmasını hedefleyen program, katılımcılara uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenme imkânı sağlayacak.

REKLAM

Eğitimler 3 Kasım’da başlıyor

2012 yılında hizmete açılan Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, modern altyapısı ve uzman eğitmen kadrosuyla hizmet vererek, bu yıl da yüzme öğrenmek isteyen çocuk ve yetişkinlere ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek eğitim programının kayıtları, 27 Ekim Salı günü saat 09.00 itibarıyla online olarak alınacak. Kontenjanla sınırlı tutulacak eğitimler, 3 Kasım’da başlayıp 27 Aralık’ta sona erecek. Başvuruların kontenjan dolmadan tamamlanabilmesi için vatandaşların belirtilen tarih ve saatte kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

REKLAM

Kayıtlar başladı, bilgi almak çok kolay

"Yüzme Bilmeyenler Eğitimi" için başvurular online olarak yapılabilecek. Program hakkında ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara ise @ebbsporeskisehir Instagram hesabından ulaşılabilecek.

Yüzme bilenler vatandaşlara serbest zaman

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların yanı sıra yüzme bilen ve bu becerisini aktif tutmak isteyen Eskişehirlileri de sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, serbest yüzmek isteyen vatandaşlar Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’ndan yararlanabilecek.

Bakım ve tadilat çalışmaları tamamlandı

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminin ardından Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen tadilat ve yıllık bakım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla tesis, yeni eğitim dönemi için hazır hale getirildi.