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        Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor

        TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor

        TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

        TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, hafta sonu oynayacağı Bursa Yıldırım SK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas ve taktik varyasyonları üzerinde durdu. Kırmızısiyahlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye geçecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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