Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, hafta sonu oynayacağı Bursa Yıldırım SK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas ve taktik varyasyonları üzerinde durdu. Kırmızısiyahlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye geçecek.

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