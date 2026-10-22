Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı

Porsuk Spor Salonu'nda kamu kurumları arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar tamamlandı. Çekişmeli maçların ardından TÜRASAŞ birinci olurken, turnuvayı Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü, İnşaat Mühendisleri Odası ise dördüncü sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.