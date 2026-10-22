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        Eskişehir'de müftülük personeline organ bağışı eğitimi verildi

        Eskişehir İl Müftülüğü personeline beyin ölümü ve organ bağışı konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Eskişehir'de müftülük personeline organ bağışı eğitimi verildi

        Eskişehir İl Müftülüğü personeline beyin ölümü ve organ bağışı konusunda eğitim verildi.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve organ nakli sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Eğitimde, Eskişehir Şehir Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Funda Günaydın, müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı konularında bilgi verdi.

        Eğitimde, organ bağışının önemi ve organ naklinin hastaların sağlığına kavuşmasındaki rolü ele alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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