Eskişehir'de müftülük personeline organ bağışı eğitimi verildi

Eğitimde, Eskişehir Şehir Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Funda Günaydın, müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı konularında bilgi verdi.

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