Eskişehir'de müftülük personeline organ bağışı eğitimi verildi
Eskişehir İl Müftülüğü personeline beyin ölümü ve organ bağışı konusunda eğitim verildi.
Eskişehir İl Müftülüğü personeline beyin ölümü ve organ bağışı konusunda eğitim verildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve organ nakli sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eğitimde, Eskişehir Şehir Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Funda Günaydın, müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı konularında bilgi verdi.
Eğitimde, organ bağışının önemi ve organ naklinin hastaların sağlığına kavuşmasındaki rolü ele alındı.
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