Eskişehir'de imam hatip okullarının eğitim süreçleri değerlendirildi

Okul güvenliği, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin konular da görüşüldü.

Toplantıda, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, değerler eğitimi ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen faaliyetler değerlendirildi.

Eskişehir'de Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının eğitim süreçlerinin ele alındığı aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

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