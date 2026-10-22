Eskişehir Valisi Yılmaz'dan aile ziyareti
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Nazlı Uçar ve ailesiyle bir araya geldi.
Giriş: 22.10.2026 - 11:52 Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Nazlı Uçar ve ailesiyle bir araya geldi.
Ailenin evini ziyaret eden Yılmaz, aile bireyleriyle sohbet ederek yaşam koşulları ve çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla bir araya gelmeye ve aileleri ziyaret etmeye önem verdiğini belirten Yılmaz, Uçar ailesine sağlık, huzur ve mutluluk diledi.
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