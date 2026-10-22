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        Mihalıççıklı dernekler Yunusemre Platformu çatısı altında buluştu

        Eskişehir'de Mihalıççıklı dernek başkanları ve Yunusemre Platformu temsilcileri, ortak projeler ve kültürel miras için bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Mihalıççıklı dernekler Yunusemre Platformu çatısı altında buluştu

        Eskişehir'de Mihalıççıklı dernek başkanları ve Yunusemre Platformu temsilcileri, ortak projeler ve kültürel miras için bir araya geldi.

        Dinekliler Dernek lokalinde 6 farklı dernek Yunusemre platformu çatısı altında buluştu. Ev sahibi Dinekliler Derneği Başkanı Abdullah Orak ve yönetimi, Yalımkaya ve Çevre Köyleri Derneği (YAÇEVDER) Başkanı Cihan Taktekin ve yönetimi, Narlılılar Derneği (ESMİNARDER) Başkanı Bekir Talay ve yönetimi ile Yunusemre Platformu temsilcileri Hüseyin Güven, Suat Uzan ve Cengiz Soydemir katıldı.

        Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Platformu Eskişehir Temsilcisi Hüseyin Güven, Mihalıççık ilçesinin kültürel değerleri ve sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Toplantıda önemli konuların masaya yatırıldığını belirten Güven, şu ifadeleri kullandı:

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        "Mihalıççık'ın kültürel değerleri, STK ve derneklerin önemi, Hz. Yunus Emre'nin mirası, Yunusemre Belediyeler Birliği, Yunusemre Ödülleri ve hemşehrilerimiz adına yapılabilecek çalışmalar ile projeler üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri, samimi misafirperverlikleri ve değerli sohbetleri için dernek başkanlarımıza ve kıymetli yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bu toplantıları diğer derneklerimizin de katılımıyla düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Birlikte düşünmeye, üretmeye ve Mihalıççık'ın değerlerini yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        Mihalıççık ve Yunus Emre kültürünün yaşatılması için ortak hareket etme vurgusunun öne çıktığı ziyaret, yapılan ikramlar ve çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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