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        Eskişehir'de İŞKUR personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve afet durumlarındaki psikososyal destek kapasitesini artırmak amacıyla İŞKUR personeline yönelik "Psikolojik İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Eskişehir'de İŞKUR personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve afet durumlarındaki psikososyal destek kapasitesini artırmak amacıyla İŞKUR personeline yönelik "Psikolojik İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Afet ve acil durum anlarında yürütülecek psikososyal destek faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, destek çözüm ortakları arasında yer alan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personeline afet süreçlerinde bireylerle kurulacak ilk temas ve yaklaşım yöntemleri aktarıldı. İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programla, muhtemel afet ve acil durumlarda saha müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

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