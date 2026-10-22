Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.Ö. idaresindeki 71 DS 867 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Zümrüt Bulvarı'nda A.T. idaresindeki 26 AEK 311 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.A.Ö. ve otomobilde bulunan N.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.