Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Mukaddes emanetleri görebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Günay Çiçek: "Ben 2-3 saattir bekliyorum"

        Mukaddes emanetleri görebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Günay Çiçek: "Ben 2-3 saattir bekliyorum"

        Eskişehir'de ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni görebilmek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Mukaddes emanetleri görebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Günay Çiçek: "Ben 2-3 saattir bekliyorum"

        Eskişehir'de ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni görebilmek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

        Asrı Saadet'ten Osmanlı'ya ve günümüze uzanan 150'nin üzerinde kutsal emaneti Eskişehirli vatandaşlarla buluşturmayı amaçlayan Mukaddes Emanetler Sergisi, Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nda dün açıldı. Koleksiyoncu Erol Güzel ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle mukaddes emanetler koleksiyonu Eskişehir'de ilk kez bu kadar geniş bir kapsamda sergilendi. Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'i ve Saçı Şerifi'nden Kabei Muazzama örtülerine, dünyanın en büyük ikinci el yazma Kur'anı Kerim'inden Ehli Beyt ve evliyalara ait emanetlere kadar pek çok manevi değerin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi görmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nun önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

        REKLAM

        "Ben 23 saattir bekliyorum"

        Günay Çiçek adlı vatandaş, "Peygamber Efendimizin emanetlerini görmeye geldik. Hem içeride hem dışarıda çok kuyruk var. Ben 23 saattir bekliyorum. Diz romatizmam var ama buraya geldim, çok heyecanlıyım" dedi.

        "Seve seve sabahtan geldik, bekliyoruz"

        Emine Ersöz, "Mukaddes emanetleri ziyaret için geldik. Heyecanlıyım. Buraya kadar geldim, görmek inşallah nasip olur. Seve seve sabahtan geldik, bekliyoruz. Peygamber Efendimizin hatıraları, Kabei Muazzama'nın örtüleri, eskiden bu zamana kadar gelmiş örtüler varmış, inşallah onları göreceğiz. 1 saattir kuyruktayız. İnşallah Allah nasip ederse göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Sergiyi görüp daha iyi bilgiler edindik"

        16 yaşındaki Yağmur Birsen, "Yeni şeyler öğrendim. Ben bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum ama içeri girince öğrendim. Görsel olması benim daha bir hoşuma gitti. Hem yazılı hem de sözlü anlatıyorlardı, o yönden benim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

        18 yaşındaki Ayça Elif Şimer, "Sergi çok iyiydi. Din kitaplarındaki içerikleri orada canlı bir şekilde görmek çok güzel bir deneyimdi" derken, 16 yaşındaki İlayda Naz Çaylak ise, "Sınıfça gelmek bence daha eğlenceli. İçerideki sergiyi görüp daha iyi bilgiler edindik. Sergiyi hazırlayanlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı
        Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı
        Yaşlı kadına çarpan gencin panik anları Eskişehir'de otomobilin çarptığı ya...
        Yaşlı kadına çarpan gencin panik anları Eskişehir'de otomobilin çarptığı ya...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu
        Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı