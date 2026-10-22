Mukaddes emanetleri görebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Günay Çiçek: "Ben 2-3 saattir bekliyorum"

Eskişehir'de ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni görebilmek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Asrı Saadet'ten Osmanlı'ya ve günümüze uzanan 150'nin üzerinde kutsal emaneti Eskişehirli vatandaşlarla buluşturmayı amaçlayan Mukaddes Emanetler Sergisi, Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nda dün açıldı. Koleksiyoncu Erol Güzel ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle mukaddes emanetler koleksiyonu Eskişehir'de ilk kez bu kadar geniş bir kapsamda sergilendi. Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'i ve Saçı Şerifi'nden Kabei Muazzama örtülerine, dünyanın en büyük ikinci el yazma Kur'anı Kerim'inden Ehli Beyt ve evliyalara ait emanetlere kadar pek çok manevi değerin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi görmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nun önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

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"Ben 23 saattir bekliyorum"

Günay Çiçek adlı vatandaş, "Peygamber Efendimizin emanetlerini görmeye geldik. Hem içeride hem dışarıda çok kuyruk var. Ben 23 saattir bekliyorum. Diz romatizmam var ama buraya geldim, çok heyecanlıyım" dedi.

"Seve seve sabahtan geldik, bekliyoruz"

Emine Ersöz, "Mukaddes emanetleri ziyaret için geldik. Heyecanlıyım. Buraya kadar geldim, görmek inşallah nasip olur. Seve seve sabahtan geldik, bekliyoruz. Peygamber Efendimizin hatıraları, Kabei Muazzama'nın örtüleri, eskiden bu zamana kadar gelmiş örtüler varmış, inşallah onları göreceğiz. 1 saattir kuyruktayız. İnşallah Allah nasip ederse göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Sergiyi görüp daha iyi bilgiler edindik"

16 yaşındaki Yağmur Birsen, "Yeni şeyler öğrendim. Ben bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum ama içeri girince öğrendim. Görsel olması benim daha bir hoşuma gitti. Hem yazılı hem de sözlü anlatıyorlardı, o yönden benim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

18 yaşındaki Ayça Elif Şimer, "Sergi çok iyiydi. Din kitaplarındaki içerikleri orada canlı bir şekilde görmek çok güzel bir deneyimdi" derken, 16 yaşındaki İlayda Naz Çaylak ise, "Sınıfça gelmek bence daha eğlenceli. İçerideki sergiyi görüp daha iyi bilgiler edindik. Sergiyi hazırlayanlara teşekkür ederiz" diye konuştu.