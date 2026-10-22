Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "vadeli araç satışı" adı altında senet karşılığında yüksek faizle para verdikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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