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        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "vadeli araç satışı" adı altında senet karşılığında yüksek faizle para verdikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve M.A. tutuklandı.

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        Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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