Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp icraya verdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bursa'da yürütülen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı Eskişehir'e getirilen şüphelilerin vadeli araç satışı adı altında, senet karşılığında, havale/EFT yoluyla veya elden yüksek faizle para verdikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları baskı ve tehditlerin yanı sıra haklarında yasal icra takibi başlattıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle esnaf ve vatandaşlardan icra yoluyla yaklaşık 60 milyon lira alacaklı oldukları belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.