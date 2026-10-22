Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp icraya verdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bursa'da yürütülen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı Eskişehir'e getirilen şüphelilerin vadeli araç satışı adı altında, senet karşılığında, havale/EFT yoluyla veya elden yüksek faizle para verdikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları baskı ve tehditlerin yanı sıra haklarında yasal icra takibi başlattıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle esnaf ve vatandaşlardan icra yoluyla yaklaşık 60 milyon lira alacaklı oldukları belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı
        Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı
        Yaşlı kadına çarpan gencin panik anları Eskişehir'de otomobilin çarptığı ya...
        Yaşlı kadına çarpan gencin panik anları Eskişehir'de otomobilin çarptığı ya...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu
        Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu...
        İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu...