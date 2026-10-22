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        Eskişehir'de jandarmadan tefecilik operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de jandarmadan tefecilik operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Tepebaşı ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde şüphelilerin Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerinde bulunan iş yeri ile ikamet adreslerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda 2 bin 137 adet tabanca fişeği, 1 adet dolu senet, 3 adet çek, 83 adet boş senet, 7 adet alacakverecek defteri, 1 adet muhtelif mali belge, 1 adet Roma dönemine ait sikke ile 4 adet cep telefonuna el konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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