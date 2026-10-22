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        Kanalizasyon kuyusuna düşen at, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bayıltılarak tedavi edilen at belediye ekiplerince gözetim altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Kanalizasyon kuyusuna düşen at, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bayıltılarak tedavi edilen at belediye ekiplerince gözetim altına alındı.

        Olay, saat 18.15 sıralarında Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağ arka ayağında yara tespit edilen ve oldukça fazla kan kaybettiği görülen at için olay yerine veteriner hekim çağrıldı. Müdahale sırasında zorluk yaşanmaması için anesteziyle bayıltılan atın tedavi anı kameralara da yansıdı. Veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan at, daha sonra belediye ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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