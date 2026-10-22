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        Foseptik çukuruna düşen at AFAD tarafından kurtarıldı

        ESKİŞEHİR'de foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Foseptik çukuruna düşen at AFAD tarafından kurtarıldı

        ESKİŞEHİR’de foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir evde bağlı bulunan at, bulunduğu yerden kaçtı. Başıboş halde dolaşan at, boş arsada bulunan foseptik çukuruna düştü. Atın çukurdaki pisliğe saplandığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde hareketsiz kalan at, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bacağında yara oluşan at, belediye personelleri tarafından barınağa götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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