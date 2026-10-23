Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor

Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güneyli yönlerden zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, hava sıcaklığının Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 22, Tepebaşı ilçesinde ise 21 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.