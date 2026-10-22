Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı
Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilere ait Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 bin 137 tabanca fişeği, dolu senet, 3 çek, 83 boş senet, 7 alacak-verecek defteri, muhtelif mali belgeler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tefecilik suçu kapsamında işlem başlatıldı.
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