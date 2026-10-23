Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de darp edilen yaralı şahıs tedaviyi reddedip kaçtıktan sonra boş bir arsada baygın halde bulundu

        Eskişehir'de darp edilen yaralı şahıs tedaviyi reddedip kaçtıktan sonra boş bir arsada baygın halde bulundu

        Eskişehir'de darp edildikten sonra sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip kaçan şahıs, evinin yakınındaki boş arsada baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Eskişehir'de darp edilen yaralı şahıs tedaviyi reddedip kaçtıktan sonra boş bir arsada baygın halde bulundu

        Eskişehir'de darp edildikten sonra sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip kaçan şahıs, evinin yakınındaki boş arsada baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şu veya kişilerce darp edilen halde bir şahsın yardımına çevredeki esnaf koştu. Ağzı ve yüzü kanlar içinde kalan yaralı şahıs, bölgedeki pazarcı esnafı ve yanındaki kadın yakınının sakinleştirme çabalarına rağmen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek tedavi olmak istemedi.

        REKLAM

        Olay yerine gelen ambulansı fark eden yaralı şahıs ile yanındaki kadın yakını, hızla olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yapılan ihbarlar ve takip çalışmaları sonucunda, şahsın ilerleyen saatlerde evinin yakınındaki boş bir arsada baygın halde bulunduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir evin duvarına mermi isabet etti
        Eskişehir'de bir evin duvarına mermi isabet etti
        Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Kanalizasyon kuyusuna düşen at, tedavi edildikten sonra koruma altına alınd...
        Kanalizasyon kuyusuna düşen at, tedavi edildikten sonra koruma altına alınd...
        Foseptik çukuruna düşen at AFAD tarafından kurtarıldı
        Foseptik çukuruna düşen at AFAD tarafından kurtarıldı