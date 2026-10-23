Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü hakkında zimmet ve sahte imza davası Mahkeme hayati dosyanın Sayıştay bilirkişi heyetine gönderilmesine ve imza incelemesi yapılmasına karar verdi 83 ton kömür açığı ve zimmet suçlamasıyla yargılanan sanık suçlamaları reddetti

        Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü hakkında zimmet ve sahte imza davası Mahkeme hayati dosyanın Sayıştay bilirkişi heyetine gönderilmesine ve imza incelemesi yapılmasına karar verdi 83 ton kömür açığı ve zimmet suçlamasıyla yargılanan sanık suçlamaları reddetti

        Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü B. hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davada mahkeme heyeti, dosyanın Sayıştay uzmanlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine ve imza incelemesi yapılmasına karar verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü hakkında zimmet ve sahte imza davası Mahkeme hayati dosyanın Sayıştay bilirkişi heyetine gönderilmesine ve imza incelemesi yapılmasına karar verdi 83 ton kömür açığı ve zimmet suçlamasıyla yargılanan sanık suçlamaları reddetti

        Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü B. hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davada mahkeme heyeti, dosyanın Sayıştay uzmanlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine ve imza incelemesi yapılmasına karar verdi.

        Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü Tahsin B. hakkında, kooperatif ortaklarından Mevlüt Y.'nin oğlu İsa Y.'den tahsil edilen paradan 5 bin TL'yi zimmetine geçirdiği, kooperatif envanter sayımında ortaya çıkan 83 ton 577 kilogram kömürü zimmetine geçirdiği ve ziraat mühendisi Sercan B.'nin yerine sahte imza atarak işlem yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

        REKLAM

        Duruşmada savunma yapan sanık Tahsin B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Borçlu ortağın ipotek kaldırma işlemi için getirdiği paradan arta kalan 5 bin TL'yi elden teslim edemediği için daha sonra banka havalesiyle iade ettiğini belirten Tahsin B., "Emekliliğime 6 ay kalmışken şerefimi lekeleyecek bir şey yapmam. Kömür açığıyla ilgili olarak ise pandemi döneminde rahatsızlığım sebebiyle Eskişehir'deydim. Yaz döneminde faturalar önceden kesilir, kömürler peyderpey gelirdi. Kömürü zimmetime geçirmedim, zaten oluşan zararı da müşterek muhafaza sorumluluğu gereği personelle birlikte ödedik. Sahte imza atmadım, işlerin aksamaması adına açığa imzalanan boş evrakları kullandık" dedi.

        REKLAM

        "Parayı elden vermeye çalıştı, kabul etmeyip havale istedim"

        Duruşmada tanık olarak dinlenen İsa Y. ise borç ödemesi için 35 bin TL banka havalesi, 10 bin TL de nakit verdiğini belirterek, "Dekont alamayınca durumdan şüphelendim. Kooperatife gittiğimde sistemde sadece 5 bin TL nakit ödeme yapıldığını öğrendim. Karakola ve bölge müdürlüğüne başvurdum. Sanığı aradığımda parayı elden getirmeyi teklif etti ancak kabul etmedim. Parayı banka hesabıma havale ettirdim" ifadelerini kullandı. Baba Mevlüt Y. de kendilerine verilen makbuzların kaşesiz ve geçersiz olduğunu sonradan fark ettiklerini söyledi.

        REKLAM

        Bilirkişi ve kriminal inceleme kararı

        Sanık avukatı ise eylemlerde suç işleme kastı bulunmadığını, kooperatifteki personel yetersizliği ve işleyiş aksaklıklarından kaynaklandığını öne sürerek müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kooperatif zararının basit bir incelemeyle tespit edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi için dosyanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Sayıştay emekli uzmanlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine hükmetti. Ayrıca evraklardaki imzaların tespiti için belgelerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmesine ve sanığın çeşitli bankalardaki imza örneklerinin istenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir evin duvarına mermi isabet etti
        Eskişehir'de bir evin duvarına mermi isabet etti
        Eskişehir'de darp edilen yaralı şahıs tedaviyi reddedip kaçtıktan sonra boş...
        Eskişehir'de darp edilen yaralı şahıs tedaviyi reddedip kaçtıktan sonra boş...
        Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Kanalizasyon kuyusuna düşen at, tedavi edildikten sonra koruma altına alınd...
        Kanalizasyon kuyusuna düşen at, tedavi edildikten sonra koruma altına alınd...