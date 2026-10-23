ESOGÜ Otomotiv Kulübü öğrencilerinden TÜRASAŞ'a teknik gezi

Organizasyonda, öğrenciler ağır sanayi ve raylı sistemler üretimine ilişkin tesisleri inceledi. Üretim bantlarını gezerek AR-GE, tasarım ve imalat süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan kulüp üyeleri, yerli sanayinin üretim kapasitesini sahada gözlemleme fırsatı buldu.

ESOGÜ Otomotiv Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geleceğin mühendis adaylarının mobilite, üretim teknolojileri ve mühendislik alanındaki vizyonlarını geliştirmek amacıyla teknik gezi gerçekleştirildi.

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