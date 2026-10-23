Eskişehir'de 2 bin 345 ürün denetlendi, 166 bin 866 lira ceza uygulandı
Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Ekim'de yapılan denetimlerde toplam 166 bin 866 lira ceza uygulandı.
Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Ekim'de yapılan denetimlerde toplam 166 bin 866 lira ceza uygulandı.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda 52 firmada 2 bin 260 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında ise 17 firmada 85 ürün kontrol edildi.
Denetimlerde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 166 bin 866 lira idari para cezası uygulandı.
Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerdeki tespitler ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.
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