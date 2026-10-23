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        Okul bahçesinde baba ve oğlunun darbedilip bıçaklanmasına ilişkin davaya devam edildi

        Eskişehir'de bir okulun bahçesinde 17 yaşındaki gencin bıçaklandığı, babasının ise darbedildiği olaya ilişkin haklarında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Okul bahçesinde baba ve oğlunun darbedilip bıçaklanmasına ilişkin davaya devam edildi

        Eskişehir'de bir okulun bahçesinde 17 yaşındaki gencin bıçaklandığı, babasının ise darbedildiği olaya ilişkin haklarında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'taki bir okulun bahçesinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki M.S.K. sırt ve kafa bölgesinden bıçaklanırken, babası Mehmet M.K. (48) ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı baba ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar D.G., E.D., E.T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan sanık D.G., olay yerine arkadaşı E.D.'nin ricası üzerine gittiğini belirterek, "Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay yerine gittiğimde arkadaşıma saldırdıkları esnada müdahale ettim. E.D. çocukla konuşurken ben de babayla boğuşma esnasındaydım. Çocuğun 'Bıçaklandım' diye bağırması üzerine olay yerinden uzaklaştık. Suçsuz yere tutuklu bulunuyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

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        Tutuklu sanık E.D. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi ve tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık E.T. de kimseyi azmettirmediğini, kimseye bıçaklama talimatı vermediğini savunarak, "Aylardır tutukluyum. Ailem ve ben mağdur olduk. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Avukatlar adli kontrol ve tahliye talep etti

        Sanık avukatları yaptıkları savunmalarda, müvekkillerinin müştekiyi bıçaklayan eylemin içinde yer almadıklarını, olay esnasında baba ile yaşanan arbede ve müşteki tarafın bıçaklanması şeklinde iki farklı durumun geliştiğini öne sürdü. Dosyaya sunulan doktor ve telefon inceleme raporlarında aleyhe bir delil bulunmadığını savunan müdafiler, sanıkların uzun süredir tutuklu bulunduklarını belirterek, tahliyelerini ya da adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmalarını talep etti.

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        Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi, dosyadaki eksik hususların tamamlanması ve raporların beklenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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