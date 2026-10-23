Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 166 bin 866 TL ceza yazıldı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 166 bin 866 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1622 Ekim 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasaraf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 52 firmada 2 bin 260 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 166 bin 866 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 17 firmada 85 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.