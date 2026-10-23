Neapco Türkiye Eskişehir tesisini hizmete açtı Neapco'dan Eskişehir'e 35 milyon Euroluk yatırım, yıllık montaj kapasitesi 1,5 milyona ulaştı 35 milyon Euro yatırımla kurulan Neapco Eskişehir tesisi açıldı: 120 kişiye istihdam sağlanıyor 2 milyar dolarlık küresel dev Neapco'dan Eskişehir OSB'ye 35 milyon Euroluk fabrika yatırımı

Otomotiv parça üreticisi Neapco'nun Türkiye yapılanması Neapco Turkey Otomotiv A.Ş., Eskişehir OSB'deki yeni tesisinde Ford Q1 Kalite Ödülü töreni ile fabrika açılışını bir arada gerçekleştirdi. Tesis için yaklaşık 35 milyon Euro yatırım yaptıklarını belirten Genel Müdür Hüseyin Erdem, "Biz buraya yatırım yaparken bugün için yapmadık, yatırımları geleceğimiz için yapıyoruz" dedi.

Küresel otomotiv parça üreticisi Neapco'nun Türkiye yapılanması Neapco Turkey Otomotiv A.Ş., Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni tesisinde önce Ford Q1 Kalite Ödülü törenini gerçekleştirdi, ardından fabrikanın resmi açılışını düzenledi. Toplam 35 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen tesiste yıllık montaj kapasitesi 1,5 milyon adede çıkarılırken, istihdam sayısı ise 120'ye ulaştı. Otomotiv sektöründe dünya çapında prestije sahip Ford Q1 Sertifikası töreni ve yeni üretim tesisinin açılışı, şirket yöneticileri, protokol üyeleri ve çalışanların katılımıyla Eskişehir'de yapıldı.

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"Gece gündüz demeden alın teri döken tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum"

Programın ilk bölümünde düzenlenen Q1 Ödül Töreni'nde kürsüye çıkan Neapco Turkey Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdem, ödülün sürdürülebilirliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ford Q1 Ödülü bizim için yalnızca bir ödül değil; kaliteye olan bağlılığımızın, süreçlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımımızın ve müşteri memnuniyetini önceliklendirme anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Q1 ödülünü kazanmak ne kadar önemliyse, bu başarıyı korumak ve devamlılığını sağlamak da en az o kadar önemlidir. Asıl başarı aynı kalite anlayışını her gün sürdürmek, standartlarımızı korumak ve kendimizi sürekli geliştirmektir. Bu başarıda emeği bulunan tüm Neapco Türkiye çalışma arkadaşlarımıza, özellikle sahada gece gündüz demeden alın teri döken tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

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"Başarıyla gurur duymalıyız ancak asla rehavete kapılmamalıyız"

Neapco Holdings Küresel Başkanı ve CEO'su Kenneth (Ken) L. Hopkins ise konuşmasında ekibin disiplinine dikkat çekerek, "Ford Q1 statüsünü elde etmek son derece önemli bir başarıdır ve kazanılması hiç de kolay olmayan bir unvandır. Ford'un beklentileri çok yüksektir. Bugünkü Q1 ödülü, bu ekibin işini en iyi şekilde yaptığının kanıtıdır. Bu ödül tesadüfen kazanılmaz; güçlü bir bağlılık gerektirir. Üretim sahasından bakım ekibine, lojistikten kalite uzmanlarına kadar tüm ekibin ortak eseridir. Başarıyla gurur duymalıyız ancak asla rehavete kapılmamalıyız" dedi.

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Ford Otosan Satın Alma Direktörü Tunç Yerli de iki kurum arasındaki geçmişe dayanan iş birliğine değinerek, "Yıllar önce Amerika'daki Neapco tesisini ziyaret ettiğimde büyük bir hayranlık duymuştum. Yaklaşık 8 yıl sonra Neapco davetimize icabet etti ve burada Amerika'daki fabrikadan farkı olmayan bir tesis kurdu. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Toplam yatırım tutarı yaklaşık 35 milyon Euro'ya ulaştı"

Q1 töreni ve röportajın ardından Neapco Türkiye Eskişehir Tesisinin resmi açılış törenine geçildi. Açılışta konuşan Genel Müdür Hüseyin Erdem, sürecin gelişimini ve yatırım detaylarını aktardı:

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"Neapco Türkiye'nin yolculuğu, 2020 yılında Dilovası'nda 25 personel ile başladı. Müşterilerimizin Türkiye'de katma değeri yüksek işlerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklentisi doğrultusunda Eskişehir'i seçtik ve 2023 yılı itibarıyla talaşlı imalat yatırımımızı hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Yıllık montaj kapasitemizi 1,5 milyon adete çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada Eskişehir tesisimiz için gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı yaklaşık 35 milyon Euro'ya ulaştı. Çalışan sayımız ise 120'lere yükseldi. Fabrikamızın arkasında bulunan 9 bin 500 metrekare açık alanımızla yeni yatırımlar ve kapasite artışları için önemli bir potansiyele sahibiz."

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"Şirketi başarılı kılan insanlardır ve bu tesis doğru insan kadrosuna sahip"

Neapco Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Edmund Majtyka ise Türkiye'deki çalışma ortamına ve ekip ruhuna vurgu yaptı:

"Türkiye'ye gelirken farklı kültür ve dilden dolayı başlangıçta çekincelerim vardı ancak bu korkunun tamamen yersiz olduğunu gördüm. Burası adeta benim ikinci evim haline geldi. Sahadaki çalışanların güler yüzü ve adanmışlığı çok özel. Yatırım veya teknoloji bir şirketi tek başına başarılı yapmaz; şirketi başarılı kılan insanlardır ve bu tesis doğru insan kadrosuna sahip." Majtyka konuşmasının ardından Polonya ekibi adına Türkiye ekibine kehribar taşından yapılmış sembolik bir ağaç hediye etti.

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"Bugün 2 milyar dolara yaklaşan bir dünya markasına dönüştük"

Neapco Holdings CEO'su Kenneth L. Hopkins açılış konuşmasında, "Müşterilerimizi dinlememiz sayesinde son 10 yılda yıllık 600 milyon dolar satış yapan bir şirketten, bugün 2 milyar dolara yaklaşan bir dünya markasına dönüştük. Bu yatırımı ve Eskişehir ekibini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Hasan Ünal da konuşmasında, "1921 yılında Amerika'da kurulan küresel bir markanın Türkiye'deki üretim üssünün Eskişehir olması gurur vericidir. Otomotiv denince ilk akla gelen şehirlerden biriyiz. Bundan 65 yıl önce Devrim otomobilini üreterek başlayan hikâyemizde, Neapco gibi değerli kuruluşların şehrimizi seçmesiyle güç buluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şirket yöneticileri fabrikayı gezerek resmi açılış kurdelesini kesti.

"Sekiz ay sıfır hatayla çalışarak aldık"

Q1 Ödül Töreni sonrası İHA muhabirine röportaj veren Neapco Turkey Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Erdem, "45 senedir Almanya'da yaşıyorum. 2010'dan itibaren Türkiye'de iki fabrika kurdum. Bir tanesi Ford için direksiyon kutusu üretiyor, 2020'den itibaren de burada Neapco için çalışıyorum. Bu ödülün anlamı şudur: Ford, bildiğiniz üzere tedarikçilerinin kalitesine ve standartlarına uyan firmalara bir ödül veriyor. Buna Q1 diyoruz. Biz de Neapco olarak fabrikamızda sekiz ay sıfır hatayla ve bu kalite standartlarına uyarak bunu aldık. Biz buraya yatırım yaparken bugün için yapmadık. Yatırımları geleceğimiz için yapıyoruz. Biz şu anki ürünlerimizi elektrikli araçlarda da kullanıyoruz. Ancak Neapco bununla da kalmayıp bir adım ileriye götürmek için araçlara tekerlek içinde motor ARGE'si yapıyor. Şu an prototiplerimiz yollarda. Bu prototiplerin testleri vesaire geçtikten sonra umarım seri üretime geçeriz" diye konuştu.