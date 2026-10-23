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        Tespih sattığını iddia ederek öğrenciden para talep eden şahıs kamerada

        Eskişehir'de bir üniversite öğrencisine tespih satarak para talep eden şahsın baskısını, durumu fark eden duyarlı bir vatandaş boşa çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Tespih sattığını iddia ederek öğrenciden para talep eden şahıs kamerada

        Eskişehir'de bir üniversite öğrencisine tespih satarak para talep eden şahsın baskısını, durumu fark eden duyarlı bir vatandaş boşa çıkardı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar mahallesi Üniversite caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir şahıs üniversite öğrencisi olduğu düşünülen genç bir erkeğe 2 adet tespih sattığını öne sürdü. Şahıs, ödeme için mobil bankacılık üzerinden para göndermesini isteyerek, "Gönlünden ne kadar koparsa para at" talebinde bulundu. Öğrencinin zoraki bir alışverişin içinde olduğunu ve durumdan rahatsızlık duyduğunu fark eden çevredeki bir vatandaş, genci daha önceden tanıyormuş gibi davranarak yanına yaklaştı. "Nasılsın, ne yapıyorsun?" diyerek genç öğrenciyi şahsın yanından uzaklaştırdı.

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        Olayın ardından arkadan gelmeye devam eden tespih satıcısı, parasını alabilmek için mobil bankacılık adresini vererek para yatırmasını yeniden talep etti. Öğrencinin hesabına 100 TL gönderdiğini söylemesi üzerine sinirlenen şahıs, tespihlerin bir tanesini geri alarak olay yerinden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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