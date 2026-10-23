İtalya'dan Türkiye'ye gelen 10 kişilik uzman köpek eğitmeni ekibi, Türk çoban köpeklerinin sürü koruma yeteneklerini, sosyal dinamiklerini ve alan savunmasındaki baskın karakterini incelemek üzere 1 ay boyunca Eskişehir'de saha çalışması yaptı.

Orta İtalya'dan gelerek Eskişehirli çiftçi ve çoban Süleyman Savran'ın konuğu olan Christopher Paoletti ve Elisa Malacrida'nın da aralarında bulunduğu 10 kişilik İtalyan heyet, 1 aylık inceleme sürecinde Türk çoban köpeklerinin kurt, ayı ve diğer yabani hayvanlara karşı gösterdiği atılgan tutumu gözlemledi. Kendi ülkelerindeki köpeklerin alan işaretleme ve havlama odaklı savunma yaptığını, Türkiye'dekilerin ise doğrudan tehdidin üzerine gittiğini belirten uzmanlar, gözlemlerini kayıt altına aldı. Anadolu insanın misafirperverliğinden ve otantik yaşam tarzından övgüyle bahseden İtalyan eğitmenler, 1 ay boyunca topladıkları veri ve analizlerle Türk çoban köpeklerinin karakterini İtalya'da tanıtmayı hedefliyor.

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İtalya'dan Türkiye'ye gelen 10 kişilik uzman köpek eğitmeni ekibi, Türk çoban köpeklerinin sürü içindeki davranışlarını, iletişim biçimlerini ve yabani hayvanlara karşı sergiledikleri üstün koruma içgüdülerini incelemek üzere Eskişehir'de buluştu. İki yıl önce başlayan gözlem sürecinin ardından bölgeye tekrar gelerek yaklaşık 1 ay boyunca incelemelerde bulunan İtalyan ekip, Türk çoban köpeklerinin çalışma disiplinini ve karakter analizini yerinde gerçekleştirdi.

"Bizim köpeklerimiz havlayıp uzaklaştırıyor, buradakiler doğrudan kurdun üzerine gidiyor"

Yaklaşık 1 ay süren araştırma gezisi hakkında bilgi veren 33 yaşındaki İtalyan köpek eğitmeni Christopher Paoletti, Türk çoban köpeklerinin yabani hayata karşı gösterdiği cesaretin ve baskınlığın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Kendi bölgesindeki çobanlık kültürü ile Türkiye'deki yapıyı kıyaslayan Paoletti, "Beni buraya getiren şey köpek sevgisidir. Davranış konusunda çeşitli köpek eğitimi okullarında eğitim aldım. Şimdi ise meslektaşlarımla birlikte köpekleri gerçek hayatta incelemek; koyunlarla nasıl çalıştıklarını, kendi aralarında nasıl bir etkileşim içinde olduklarını ve hangi sosyal dinamikleri kullandıklarını gözlemlemek için buradayım. Yanımda meslektaşım Stefano ve köpek tutkunu arkadaşlarımız var. İtalya'daki çobanlık kültüründe de sürüyü kurtlardan koruyan köpeklerimiz var ancak buradaki köpekler ile bizimkiler arasındaki temel ayrım, buradakilerin kurda karşı çok daha baskın ve atılgan olmalarıdır. Bizim köpeklerimiz havlayarak, koku bırakıp işaretleme yaparak yabani hayvanı püskürtür. Buradaki köpeklerin ise havlamanın ötesinde doğrudan kurdun üzerine gittiklerini gördük. Ayrıca İki yıl önce ilk geldiğimde endişelerim vardı ancak burada harika bir misafirperverlikle karşılaştık. Bizi kardeşleri gibi karşılayan Süleyman sayesinde kendimizi evimizde hissediyoruz" diye konuştu.

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"Hem köpeklerin dinamikleri hem de çobanın sevk tarzı büyüleyici"

Tura katılan 10 kişilik grupta yer alan bir diğer İtalyan köpek eğitmeni Elisa Malacrida ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve gördüğü atmosferden çok etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Köpekler, özellikle de çoban ve sürü koruma köpekleri benim büyük bir tutkum. Burada grup içindeki dinamikleri, bazı köpeklerin üstlendiği rolleri ve yürüttükleri görevleri izlemek gerçekten büyüleyiciydi. Bir diğer dikkat çekici detay ise grubu yönlendiren çobanın çalışma tarzıydı. Grubun bu şekilde uyumlu çalışması hiç şüphesiz onun da başarısı. Günün sonunda topladığımız tüm bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Bölge halkı bizimle sadece işlerini değil; kültürlerini, geleneklerini paylaştı, çayını ve misafirperverliğini sundu. Böyle otantik bir ortamda bulunmak harika bir deneyim."

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"Türk çoban köpeklerinin karakterini analiz edip İtalya'da tanıtacaklar"

İtalyan uzman heyeti 1 ay boyunca çiftliğinde ağırlayan Eskişehirli üretici Süleyman Savran ise konuklarının Türk çoban köpeklerine büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Eskişehir bölgesinde hayvancılıkla uğraşıyorum. İtalya'dan gelen 10 kişilik arkadaş grubumuz, Türk çoban köpeklerinin sürüde nasıl bir iş yaptığını ve karakterini analiz ederek İtalya'da tanıtımını yapacaklar. Sürüyü nasıl sevk ettiklerini; kurda, tilkiye, çakala karşı nasıl davrandıklarını inceliyorlar. Kendileri çok kibar insanlar. Misafirperverliğimizi gösterdik, memnun kaldılar ve ikinci kez geldiler" dedi.