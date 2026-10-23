OEDAŞ'tan Eskişehir'deki muhtar derneklerine ziyaret 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladılar

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Eskişehir'deki muhtar derneklerini ziyaret eden Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip eden önemli bir paydaş olduğunu belirterek, "Sahadaki hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek için muhtarlarımızla kurduğumuz doğrudan iletişime büyük önem veriyoruz." dedi.

OEDAŞ, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Eskişehir’de faaliyet gösteren muhtar derneklerine ziyarette bulundu. OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü Burak Karşit, Kurumsal İletişim Yöneticisi Esat Tayfur İnay ve Kıdemli Kurumsal İletişim Uzmanı Gamze Çelik; Türkiye Muhtarlar Federasyonu Eskişehir Şubesi Başkanı Mustafa Gazi Uzun ve Tepebaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler ile beraberlerindeki muhtarlar ile bir araya geldi. Görüşmelerde OEDAŞ’ın Eskişehir’de sürdürdüğü yatırım, bakım ve onarım çalışmaları ile hizmet süreçleri hakkında bilgi paylaşılırken muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve önerileri de dinlendi. OEDAŞ heyeti, Muhtarlar Günü’nü kutlayarak yıl boyunca sürdürülen iletişim ve iş birliği için teşekkür etti.

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"Muhtarlarla iletişimimiz saha çalışmalarımıza katkı sağlıyor"

OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, "Sahadaki hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek için muhtarlarımızla kurduğumuz doğrudan iletişime büyük önem veriyoruz. Yıl boyunca bize ilettikleri konuları ilgili ekiplerimizle değerlendiriyor, yürüttüğümüz çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu iletişimin saha çalışmalarımıza önemli katkısı oluyor. Üstlendikleri sorumluluk için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Muhtarlar da ziyaret dolayısıyla OEDAŞ heyetine teşekkür ederek mahallelerine ilişkin görüş ve taleplerini paylaştı. Görüşmede, ildeki muhtar dernekleri ve mahalle muhtarlarıyla iletişimin devam etmesinin önemine dikkat çekildi.