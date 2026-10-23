Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri OEDAŞ'tan Eskişehir'deki muhtar derneklerine ziyaret 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladılar

        OEDAŞ'tan Eskişehir'deki muhtar derneklerine ziyaret 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladılar

        19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Eskişehir'deki muhtar derneklerini ziyaret eden Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip eden önemli bir paydaş olduğunu belirterek, "Sahadaki hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek için muhtarlarımızla kurduğumuz doğrudan iletişime büyük önem veriyoruz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        OEDAŞ'tan Eskişehir'deki muhtar derneklerine ziyaret 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladılar

        19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Eskişehir'deki muhtar derneklerini ziyaret eden Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip eden önemli bir paydaş olduğunu belirterek, "Sahadaki hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek için muhtarlarımızla kurduğumuz doğrudan iletişime büyük önem veriyoruz." dedi.

        OEDAŞ, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Eskişehir’de faaliyet gösteren muhtar derneklerine ziyarette bulundu. OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü Burak Karşit, Kurumsal İletişim Yöneticisi Esat Tayfur İnay ve Kıdemli Kurumsal İletişim Uzmanı Gamze Çelik; Türkiye Muhtarlar Federasyonu Eskişehir Şubesi Başkanı Mustafa Gazi Uzun ve Tepebaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler ile beraberlerindeki muhtarlar ile bir araya geldi. Görüşmelerde OEDAŞ’ın Eskişehir’de sürdürdüğü yatırım, bakım ve onarım çalışmaları ile hizmet süreçleri hakkında bilgi paylaşılırken muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve önerileri de dinlendi. OEDAŞ heyeti, Muhtarlar Günü’nü kutlayarak yıl boyunca sürdürülen iletişim ve iş birliği için teşekkür etti.

        REKLAM

        "Muhtarlarla iletişimimiz saha çalışmalarımıza katkı sağlıyor"

        OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, "Sahadaki hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek için muhtarlarımızla kurduğumuz doğrudan iletişime büyük önem veriyoruz. Yıl boyunca bize ilettikleri konuları ilgili ekiplerimizle değerlendiriyor, yürüttüğümüz çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu iletişimin saha çalışmalarımıza önemli katkısı oluyor. Üstlendikleri sorumluluk için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

        Muhtarlar da ziyaret dolayısıyla OEDAŞ heyetine teşekkür ederek mahallelerine ilişkin görüş ve taleplerini paylaştı. Görüşmede, ildeki muhtar dernekleri ve mahalle muhtarlarıyla iletişimin devam etmesinin önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de görme engelliler Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğ...
        Eskişehir'de görme engelliler Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğ...
        Eskişehir'de minibüslere ortak denetim
        Eskişehir'de minibüslere ortak denetim
        İki sokak kesişimindeki trafik kazası maddi hasarla atlatıldı Mahalle muhta...
        İki sokak kesişimindeki trafik kazası maddi hasarla atlatıldı Mahalle muhta...
        Eskişehir'deki çiğ börekçide yangın Alevlere yangın tüpleri ile müdahale ed...
        Eskişehir'deki çiğ börekçide yangın Alevlere yangın tüpleri ile müdahale ed...
        Özel Ümit Hastaneleri'nden öğrencilere ödüllü resim yarışması
        Özel Ümit Hastaneleri'nden öğrencilere ödüllü resim yarışması
        Bağlama çalarak başladığı müzik yolculuğunda kabak kemane ustası oldu
        Bağlama çalarak başladığı müzik yolculuğunda kabak kemane ustası oldu