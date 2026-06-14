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        Eskişehir'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Eskişehir'de dev ekrandan takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 08:01 Güncelleme:
        Eskişehir'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Eskişehir'de dev ekrandan takip edildi.

        AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kamp sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

        Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

        Etkinlikte, vatandaşlara çorba da ikram edildi.

        Alana karşılaşmayı izlemek için gelen 21 yaşındaki Ömer Kaan Serek, gazetecilere, Türkiye'nin Dünya Kupası maçını ilk kez izleyeceğini belirterek, "Heyecanlıyız, büyüklerimiz anlatırdı. Sabah 04.30'da buraya geldik. Maçı bekliyoruz, en önden yer kaptım. Ortam çok keyifli. Maç izlemek bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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