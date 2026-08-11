Eskişehir'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlandı

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir İl Başkanlığınca kutlama programı düzenlendi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir millet hareketi olarak 25 yıl önce "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek, Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attığını söyledi.

AK Parti'nin siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkenin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulduğunu kaydeden Albayrak, "Yalnızca yeni bir siyasi parti değil aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik." diye konuştu.

REKLAM

Albayrak, AK Parti'nin 2002'den bu yana Türkiye'nin demokratikleşmesi, kalkınması, savunma sanayisi, altyapısı ve enerji bağımsızlığı alanlarında önemli adımlar attığını belirterek, ülkenin daha güçlü, bağımsız ve etkin bir konuma taşındığını vurguladı.

- "25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir"

Partilerinin 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisi olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır. AK Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir."

REKLAM

Albayrak, önlerinde daha büyük hedefler, sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı ideali bulunduğuna dikkati çekerek, "Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cihan Birsen, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve partililer katıldı.