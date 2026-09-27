Eskişehir'de araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 8 bin 67 sentetik ecza hap bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir araç durduruldu.

Eskişehir'de bir araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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