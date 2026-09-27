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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekiplerce Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, H.H.A'nın üzerinden toplam 271 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Aynı çalışma kapsamında M.Ö'ye ise "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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