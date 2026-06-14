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        Eskişehir'de atıyla gölete giren kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete giren kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 23:18 Güncelleme:
        Eskişehir'de atıyla gölete giren kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete giren kişi hayatını kaybetti.

        Keskin Mahallesi'ndeki Keskin Göleti'ne atıyla giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, kısa sürede gözden kayboldu.

        Kendisini uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Enis Yasin Karacaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Karacaoğlu'nun gölete girdiği atının da telef olduğu belirlendi.

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