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        Eskişehir'de bir çift, koruyucu aile oldu

        Eskişehir'de yaşayan çift, bir çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aile oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir çift, koruyucu aile oldu

        Eskişehir'de yaşayan çift, bir çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aile oldu.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile ortamına kavuştuğu bildirildi.

        Açıklamada, çocuğa kapılarını ve kalplerini açan çiftin koruyucu aile olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile hizmeti kapsamında, bir evladımızı daha sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuğumuza sıcak bir aile ortamı sunan kıymetli ailemize şükranlarımızı sunar, yavrumuza yeni yuvasında huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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