Eskişehir'de bir çift, koruyucu aile oldu

Eskişehir'de yaşayan çift, bir çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aile oldu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile ortamına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, çocuğa kapılarını ve kalplerini açan çiftin koruyucu aile olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan Koruyucu Aile hizmeti kapsamında, bir evladımızı daha sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuğumuza sıcak bir aile ortamı sunan kıymetli ailemize şükranlarımızı sunar, yavrumuza yeni yuvasında huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dileriz." ifadeleri kullanıldı.