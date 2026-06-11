Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.
Şirintepe Mahallesi Yaşar Doğu Sokak’ta bulunan bir apartmanın en üst katında ikamet eden kadının hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, kadının öldüğü belirlendi.
Bu arada kadına ait herhangi bir nüfus cüzdanının bulunmadığı ve polis ekiplerince cesetten alınan parmak izi üzerinden sistemde yapılan karşılaştırmada da herhangi bir nüfus kaydına rastlanmadığı öğrenildi.
Yaşlılığa bağlı öldüğü belirlenen kadının cesedi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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