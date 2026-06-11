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        Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

        Şirintepe Mahallesi Yaşar Doğu Sokak’ta bulunan bir apartmanın en üst katında ikamet eden kadının hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.


        Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, kadının öldüğü belirlendi.


        Bu arada kadına ait herhangi bir nüfus cüzdanının bulunmadığı ve polis ekiplerince cesetten alınan parmak izi üzerinden sistemde yapılan karşılaştırmada da herhangi bir nüfus kaydına rastlanmadığı öğrenildi.


        Yaşlılığa bağlı öldüğü belirlenen kadının cesedi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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