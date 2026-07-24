Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de CİMER, SABİM ve Hasta Hakları Birimleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de CİMER, SABİM ve Hasta Hakları Birimleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Hasta Hakları Birimleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Eskişehir'de CİMER, SABİM ve Hasta Hakları Birimleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Hasta Hakları Birimleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, hizmet başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, vatandaşlardan CİMER, SABİM ve Hasta Hakları Birimlerine gelen başvuru, talep ve geri bildirimler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

        Toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'ne ziyare...
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'ne ziyare...
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 158 bin 920 lira ceza uygu...
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 158 bin 920 lira ceza uygu...
        Eskişehir'de domates güvesine karşı izleme ve mücadele çalışmaları sürüyor
        Eskişehir'de domates güvesine karşı izleme ve mücadele çalışmaları sürüyor
        Anadolu Üniversitesine YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
        Anadolu Üniversitesine YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
        Kaza yapan sürücülerle yakınları böyle güldü
        Kaza yapan sürücülerle yakınları böyle güldü
        Başkan Kesikbaş: "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır"
        Başkan Kesikbaş: "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır"