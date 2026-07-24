Eskişehir'de CİMER, SABİM ve Hasta Hakları Birimleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Hasta Hakları Birimleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, hizmet başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, vatandaşlardan CİMER, SABİM ve Hasta Hakları Birimlerine gelen başvuru, talep ve geri bildirimler kapsamlı şekilde değerlendirildi.



Toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

