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        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

        Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

        Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası start aldı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarısungur Göleti'nde başlayan şampiyonada 55 kulüpten 504 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için kürek çekiyor.

        21 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada, farklı yaş kategorilerindeki sporcular dereceye girebilmek için yarışıyor.

        Organizasyon, dördüncü gün gerçekleştirilecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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