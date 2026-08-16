Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emek Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda yapımı devam eden üç katlı binanın en üst katında iskele üzerinde kalıp çakan Haşim Çınar (39), dengesini kaybederek zemine düştü.

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