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        Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Emek Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda yapımı devam eden üç katlı binanın en üst katında iskele üzerinde kalıp çakan Haşim Çınar (39), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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