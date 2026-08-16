Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 552 bin 719 lira ceza kesildi

Dilek T'nin ehliyetinin el konulma süresi de 2034 yılına kadar uzatıldı.

Sürücüye, "dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak" ve "ehliyetini yanında bulundurmama" suçları kapsamında toplamda 552 bin 719 lira ceza yazıldı.

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan ve 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ekiplerce idari işlem yapıldı.

Dilek T'nin daha önce 2 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda sürücü Dilek T'nin 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi.

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