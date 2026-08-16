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        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 552 bin 719 lira ceza kesildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 552 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 552 bin 719 lira ceza kesildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 552 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde seyreden 26 DA 979 plakalı SUV tipi araç, polis ekiplerince durdurulmak istendi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak'ta katlı otoparka giriş yaptığı esnada yakalandı.

        Aracı arkadaşının kullandığını öne süren sürücü, kimlik numarasını da hatalı vererek ekiplere zorluk çıkardı.

        Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda sürücü Dilek T'nin 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Dilek T'nin daha önce 2 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

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        Ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan ve 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ekiplerce idari işlem yapıldı.

        Sürücüye, "dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak" ve "ehliyetini yanında bulundurmama" suçları kapsamında toplamda 552 bin 719 lira ceza yazıldı.

        Dilek T'nin ehliyetinin el konulma süresi de 2034 yılına kadar uzatıldı.

        Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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