Eskişehir'de köpeği yaralayıp yavrusunu öldürdüğü iddia edilen şüpheliye ev hapsi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Cumhuriyet Mahallesi 570. Sokak'ta yaşayan Y.I, evinin bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle vurarak yaraladı. Y.I'nın daha sonra köpek yavrusunu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü.

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