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        Eskişehir'deki dalış akademisinden Yeşilay'a destek

        Eskişehir'de faaliyet gösteren bir dalış akademisi, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve özgür bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği dalışla Yeşilay'a destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Eskişehir'deki dalış akademisinden Yeşilay'a destek

        Eskişehir'de faaliyet gösteren bir dalış akademisi, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve özgür bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği dalışla Yeşilay'a destek verdi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, akademi ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği dalışta Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam mesajlarını sualtına taşıdı.

        Sualtında gerçekleştirilen etkinlikle bağımlılıklardan uzak yaşamın önemi vurgulanırken, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

        Dalış sırasında Yeşilay'a destek mesajı veren akademi ekibi, sualtından sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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