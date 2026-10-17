Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 16.10.2026 - 22:24 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Hatice S. idaresindeki 26 PT 027 plakalı otomobil, Cumhuriye Mahallesi Kırım Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Çevredeki esnafın müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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