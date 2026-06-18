Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı

        Eskişehir'de takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 01:57 Güncelleme:
        Eskişehir'de takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde takla atan taksideki 2 yolcu yaralandı.

        Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Volkan O. idaresindeki 26 T 0134 plakalı taksi, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

        Refüje çarpıp takla atan taksideki yolcular N.K. ile O.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        N.K. ve O.Y, ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi

        Benzer Haberler

        Virajı alamayan ticari taksi ters döndü: 2 yolcu yaralandı
        Virajı alamayan ticari taksi ters döndü: 2 yolcu yaralandı
        Planörle uçuş yaparken kız arkadaşına evlilik teklif etti
        Planörle uçuş yaparken kız arkadaşına evlilik teklif etti
        Tepebaşı'ndaki sokaklarda çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan çöpler
        Tepebaşı'ndaki sokaklarda çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan çöpler
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Yunus Emre'nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi Yunus Emre Ge...
        Yunus Emre'nin hayatı açık havada tiyatro oyunuyla sahnelendi Yunus Emre Ge...
        Anadolu Üniversitesi AÖF Yapay Zekâ Destekli Kodlama Programına başvurular...
        Anadolu Üniversitesi AÖF Yapay Zekâ Destekli Kodlama Programına başvurular...