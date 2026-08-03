Eskişehir'de tramvayın çarptığı bisikletli yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvayın çarptığı bisikletli yaralandı.
Giriş: 03.08.2026 - 09:06 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvayın çarptığı bisikletli yaralandı.
Otogar-SSK hattında seyir halinde bulunan F.S, idaresindeki tramvay, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan Uludağ Sokak'a dönüş yapan bisikletli Y.Y'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ