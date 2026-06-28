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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu

        Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu

        Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliği bu yıl 10. kez gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu

        Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliği bu yıl 10. kez gerçekleştirildi.

        Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, hafif hava araçlarıyla gökyüzüyle buluştu. Katılımcıların önemli bölümü, hayatlarında ilk kez uçuş deneyimi yaşadı.

        Köy muhtarları aracılığıyla kayıtları alınan vatandaşlar, gerçekleştirilen uçuşlarla havacılığı yakından tanıma fırsatı bulurken, etkinlik sonunda Sivrihisar Havacılık Kulübü tarafından hatıra sertifikalarını aldı.

        Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen "Uçmayan Köy Kalmasın" projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 7 bin kişi ilk kez uçuş deneyimi yaşadı.

        Etkinlik, havacılığı toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara gökyüzünü tanıtmayı ve havacılık kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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